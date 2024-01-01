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Россияне на побережье Азовского моря продолжают обустраивать тренировочные базы, - Федоров

Архивное фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают обустраивать свои базы на временно оккупированных территориях Запорожской области. При этом враг уничтожает экологию региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"Мы должны понимать, что сегодня основные военные базы врага находятся на побережье Азовского моря и Молочного лимана", - сказал мэр.

По его словам, враг обустроил там базы своего размещения боеприпасов и тяжелого вооружения, а также тренировочные базы.

Враг уничтожает леса и флору

При этом Молочный лиман является заказником, где находится огромное количество животных и огромное количество растений. 

И россияне сегодня массово это уничтожают, расчищают леса для сооружения полигонов и полностью ликвидируют флору.

"Точно об экологии враг там вообще не думает. И враг сегодня также на территории Азовского моря такое же делает, потому что они считают, что это глубокий тыл и там размещают свои военные подразделения", - добавил мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "бавовну" в городе и "минусуют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели новую спецоперацию в Мелитополе, во время которой были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

Также в оккупированном Мелитополе захватчики начали учить украинских детей "российской идентичности".

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Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьАзовское мореВойна в Украине