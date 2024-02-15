Россияне из "Ураганов" ударили по селу в Донецкой области: погибла женщина, есть раненые

Архивное фото: Россияне из "Ураганов" ударили по селу в Донецкой области (facebook com)

Российская армия сегодня, 15 февраля, ударила по селу в Донецкой области. В результате этого погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, около 17 часов россияне обстреляли село Заря Ильиновской громады из "Ураганов". В результате этого погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины. Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin) "Повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа", - добавил Филашкин. Массированный обстрел Украины Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили: 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;

2 ракеты морского базирования "Калибр", запущенные из Новороссийска, России;

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежа, России;

зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Белгородской области, России;

управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области. Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов. Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.