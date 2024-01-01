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Россияне из "Ураганов" и авиации обстреляли Купянский район: есть погибший и разрушения

Архивное фото: Россияне из "Ураганов" и авиации обстреляли Купянский район (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 1 января, нанесла удары по Купянскому району в Харьковской области. В результате вражеских атак погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Жертва обстрелов

Отмечается, что около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома. 

Уже примерно в 9:00 российские военнослужащие снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО "Ураган".

"Также сегодня враг обстрелял пгт Двуречная Купянского района: погиб мирный житель", - говорится в сообщении.

Авиаудар по району

Прокуратура сообщает, что утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Удары по Харькову и области

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.

Вчера сообщалось, что россияне ударили по Боровой в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки три человека погибли.

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