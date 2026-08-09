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Кинбурн под полным огневым контролем ВСУ: армия РФ в "капкане"

20:51 09.08.2026 Вс
2 мин
Впервые в истории войн ВСУ высадили здесь наземного работа с морской платформы
aimg Валерия Абабина
Кинбурн под полным огневым контролем ВСУ: армия РФ в "капкане" Фото: Военный оператор (Getty Images)
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Силы обороны перерезали логистику русских войск на Кинбурнском полуострове Николаевской области. По данным ВСУ, полуостров находится под полным огневым контролем, а противник пытается сбежать с позиций из-за нехватки боеприпасов, горючего и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командира ОТУ "Одесса" Дениса Носикова "Радио Свобода".

Ситуация на Кинбурне

По словам командира, Силы обороны полностью доминируют в этом направлении, тогда как противник находится в глухой обороне.

Украинский флаг на полуострове установили с помощью дрона, при этом сами украинские военные физически на косе не находятся – она удерживается под огневым контролем.

"Враг, как бы он ни назывался, сейчас находится в очень глухой обороне", – рассказал Носиков.

Он добавил, что основной силой россиян на этом участке является 337-й отдельный штурмовой полк, который только называется штурмовым, ведь ни о каких штурмах речь не идет.

Как ВСУ перерезали логистику

Во взаимодействии с другими подразделениями украинские военные нанесли ряд артиллерийских и авиационных ударов по позициям армии РФ на косе. После ударов по логистике и потерям россияне отступили с северных и западных участков в глубь полуострова.

По словам командира, у противника серьезные проблемы с поставкой боеприпасов, продовольствия и горючего. Украинские военные фиксируют попытки россиян покинуть позицию.

"Позавчера погода немного улучшилась, и они пытались ввезти восемь единиц автомобильной техники и как-то спрятать, что-то привезти, чтобы хоть что-то было. Все восемь единиц были уничтожены", - рассказал Носиков.

Уникальная операция с роботом

Носиков также сообщил, что впервые в мировой истории войн ВСУ доставили и высадили на Кинбурнскую косу наземный роботизированный комплекс с помощью беспилотной морской платформы. Аппарат дистанционно вел боевую работу.

По словам командира, такие технологии применяют, прежде всего, для сохранения жизни личного состава, ведь побережье косы и ее территория заминированы. Прибытие украинских роботов по морю также сеет панику среди российских военных.

Напомним, Кинбурнская коса на границе Николаевской и Херсонской областей остается под российской оккупацией с 2022 года.

В ВМС ВСУ объясняли стратегическое значение полуострова: оттуда россияне обстреливают юг Николаевщины и Херсонщины и могут поражать заходящие в Днепровско-Бугский лиман суда.

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