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Россияне держат закрытым Крымский мост уже полтора часа

Фото: россияне держат закрытым Крымский мост уже полтора часа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 17 августа, вечером закрыли Крымский мост. Причин они не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают в сети, сообщения об остановке движения автомобилей по мосту начали появляться в 19:36. 

Позже эту информацию подтвердили в так называемом "министерстве транспорта" Крыма. По состоянию на сейчас мост все еще остается закрытым. 

Перекрытие Крымского моста

Напомним, россияне регулярно закрывают движение по Крымскому мосту. Также там часто звучит сигнал воздушной тревоги. 

Это происходит после того, как на мосту прозвучали сильные взрывы в июле. Они привели к серьезным повреждениям, отремонтировать которые россияне планируют только после ноября. 

Как отмечали источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины, причиной взрывов была атака надводных дронов, которую организовала СБУ вместе с Военно-морскими силами ВСУ. 

 

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Крымский мостВойна России против Украины