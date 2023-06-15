Россияне держат оборону под Бахмутом: на большее "вторая армия мира" не способна, - Громов

Российские военные ведут оборонительные действия на Бахмутском направлении. При этом украинские защитники продолжают продвигаться по флангам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге .

По его словам, активность россиян на Бахмутском направлении значительно уменьшилась.

"Оккупанты ведут оборонительные бои, потому что на большее "вторая армия мира" не способна", - сказал он.

В то же время Силы обороны Украины активными действиями севернее и южнее Бахмута продолжают освобождать родную землю от захватчиков и наносить противнику существенные потери.

Ситуация на фронте

Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.

В то же время россияне подтягивают дополнительные резервы и пытаются не допустить продвижения ВСУ на Бахмутском направлении.

За последнюю неделю наши защитники усилили наступательные действия на юго-востоке Украины. Они начали штурмы на западе Донецкой области и Запорожской области.

Только за последние трое суток украинские бойцы освободили около 3 кв. км территорий по разным направлениям и семь населенных пунктов.

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