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Россияне держат оборону под Бахмутом: на большее "вторая армия мира" не способна, - Громов

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Четверг 15 июня 2023 12:37
Россияне держат оборону под Бахмутом: на большее "вторая армия мира" не способна, - Громов Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ведут оборонительные действия на Бахмутском направлении. При этом украинские защитники продолжают продвигаться по флангам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

По его словам, активность россиян на Бахмутском направлении значительно уменьшилась.

"Оккупанты ведут оборонительные бои, потому что на большее "вторая армия мира" не способна", - сказал он.

В то же время Силы обороны Украины активными действиями севернее и южнее Бахмута продолжают освобождать родную землю от захватчиков и наносить противнику существенные потери.

Ситуация на фронте

Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.

В то же время россияне подтягивают дополнительные резервы и пытаются не допустить продвижения ВСУ на Бахмутском направлении.

За последнюю неделю наши защитники усилили наступательные действия на юго-востоке Украины. Они начали штурмы на западе Донецкой области и Запорожской области.

Только за последние трое суток украинские бойцы освободили около 3 кв. км территорий по разным направлениям и семь населенных пунктов.

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