Россияне держат в море носитель "Калибров": какой залп ракет

Россия держит в Черном море носитель крылатых ракет типа "Калибр". По состоянию на утро 6 апреля возможный залп составляет четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Так, по состоянию на утро в Черном море находится один вражеский корабль. По данным ВМС, это ракетоноситель, на котором могут быть четыре "Калибра".

В Азовском море сегодня отсутствуют корабли РФ, а в Средиземном море враг держит носитель "Калибров", общий залп которого составляет восемь ракет.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отмечала, что угроза для Украины остается из-за активности врага в Черном море.

"Угроза с моря сохраняется и несколько усилена. Поскольку враг накануне вывел подводный ракетоноситель на боевое дежурство. Мы зафиксировали этот факт", - сказала Гуменюк.