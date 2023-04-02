Россияне держат в Черном море два ракетоносителя. Сколько "Калибров" могут запустить
По состоянию на 12:00 воскресенья, 2 апреля, россияне вывели на боевое дежурство в акваторию Черного моря пять кораблей. Два из них – ракетоносители с общим залпом до 12 крылатых ракет "Калибр".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.
Кроме этого, в акватории Азовского моря находится один корабль россиян, а в Средиземном - до семи вражеских кораблей, из них три являются носителями "Калибров" с общим залпом до 20 ракет.
В ведомстве рассказали, что за последние сутки проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили до Азовского моря шесть судов. Одно из них продолжило свое движение в направлении пролива Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
Напомним, с 24 февраля 2022 годаРФ нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, более 3 тысяч авиационных и 1,1 тысяч ударов беспилотниками.
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