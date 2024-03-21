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Россияне трижды за день били по Никополю дронами-камикадзе

Четверг 21 марта 2024 19:01
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Россияне трижды за день били по Никополю дронами-камикадзе Фото: войска РФ атаковали Никополь ударными дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Никополь Днепропетровской области сегодня в течение дня трижды попадал по удары со стороны российских захватчиков с применением дронов-камикадзе. Первый был нанесен утром, а остальные два - уже к вечеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Три атаки на Никополь за день. Дрон-камикадзе попал по городу утром. И еще дважды российская армия направляла туда беспилотники к вечеру", - рассказали в ОВА.

По словам главы облсовета, детали атак по городу сейчас уточняются.

Вместе с тем, руководитель администрации рассказал, что жертв и пострадавших нет.

"Обошлось. От вражеского террора сегодня никто не пострадал", - говорит Лысак.

На территории других населенных пунктов Днепропетровской области "было спокойно".

"В других общинах области день прошел без обстрелов", - сказал Лукашук.

Удары войск РФ по Никополю

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые часто атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Напомним, 20 марта войска РФ при ударе дронами и артиллерией по Никопольскому району попали в газопровод, дома и авто.

Перед тем, 16 марта, в Никополе в результате российских обстрелов была ранена женщина и произошел пожар на территории одного из частных домовладений.

Ранее, 14 марта, в результате российских обстрелов в Никополе пострадали пять человек, среди которых был ребенок.

А 10 марта войска РФ выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

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