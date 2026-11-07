Россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины

В результате атаки повреждено оборудование. На объекте произошел взрыв и произошел масштабный пожар.

"Никто из работников не пострадал, персонал вовремя эвакуировали. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам "Нафтогаза" за оперативную реакцию", - отметил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время идет оценка последствий атаки.