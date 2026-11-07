Россияне трижды атаковали объект "Нефтегаза" в центральной части Украины

Ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нафтогаз" в центральной части Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
В результате атаки повреждено оборудование. На объекте произошел взрыв и произошел масштабный пожар.
"Никто из работников не пострадал, персонал вовремя эвакуировали. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам "Нафтогаза" за оперативную реакцию", - отметил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
В настоящее время идет оценка последствий атаки.
Напомним, утром 21 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области. Вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.
Ночью 15 октября россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.
Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нефтегаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.