Армия РФ давит на ВСУ в Курской области и на трех направлениях на востоке, - Генштаб

С начала суток 15 января на фронте произошло 118 боевых столкновений. Враг больше всего атакует в Курской области и на трех направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
В среду захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 33 авиационных ударов, применили 44 ракеты и сбросили 46 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны возле населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиабомбами по Зеленой Роще.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечино. Силы обороны отбили шесть атак захватчиков. Кроме того враг нанес авиаудары по Миньковке и Часовому Яру.
На Торецком направлении россияне 9 раз атаковали позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Торецка и Крымского. Враг нанес авиаудары управляемыми авиабомбами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке.
На Покровском направлении с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще шесть атак продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены 340 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также уничтожены два танка, 10 единиц автомобильной техники, один миномет, средство РЭБ, два боевых бронированных автомобиля, одну БРМ. К тому же, повреждены два танка и пять автомобилей и три пушки россиян.
На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Временки. Три боя еще продолжаются.
На Ореховском направлении россияне четыре раза атаковали позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. По Пятихаткам враг бил неуправляемыми авиабомбами.
На Курском направлении с начала суток были зафиксированы 15 боестолкновений, все атаки уже отбиты. Враг нанес десять авиаударов применив 15 управляемых авиабомб, совершил более 300 обстрелов.
Утром 15 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки пострадала газовая инфраструктура в западных областях.
Также захватчики выпустили авиабомбу по Краматорску Донецкой области.
Военный эксперт Иван Ступак убежден, что россияне могут начать наступление на Днепропетровскую область, но есть нюанс.
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