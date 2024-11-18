Россияне давят на Покровском и Кураховском направлениях: какая ситуация на фронте

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием двух ракет, 65 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 678 дронов-камикадзе и совершили более 3930 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отразили все попытки противника продвинуться вперед.

За сегодняшний день на данном направлении противник потерял 89 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины уничтожили 31 БПЛА, две единицы автомобильного и две - специального транспорта оккупантов. Также повредили танк, две артиллерийские системы и 11 автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Кругляковки и Лозового. Украинские защитники остановили все девять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза штурмовали позиции сил обороны возле Новолюбовки, Торского и Белогоровки, но получили отпор.

На Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Наши защитники отбили 27 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 285 оккупантов, из них 119 - безвозвратно. Также уничтожены танк, три артсистемы, девять автомобилей и два мотоцикла, кроме этого повреждены три танка, два орудия, три боевых бронированных машины, две единицы автомобильного транспорта и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения возле Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается восемь боевых столкновений.

Также восемь раз враг напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курском направлении Силы обороны отразили девятнадцать штурмов русских захватчиков, бои не прекращаются.

"На других направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.