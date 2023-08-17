RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении, - Андрющенко

Фото: россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активная авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", - написал Андрющенко.

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, по его словам, россияне начали активную окопку в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангуш)", - добавил советник мэра Мариуполя.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

Также украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Вчера, 16 августа, Минобороны Украины сообщило об освобождении Урожайного на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ