Россияне сознательно бьют по гражданским объектам, в Киеве есть первые пострадавшие, - КГВА

В ночь на 7 августа россияне массированно атаковали дронами столицу. Враг сознательно бьет по гражданским объектам, сейчас уже есть первые пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал мэра столицы Виталия Кличко.
"Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трех из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказывают помощь на месте", - рассказал Кличко.
Накануне в Киевской городской военной администрации информировали, что в столице было двое пострадавших, однако теперь, как понятно, количество возросло.
Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что враг целенаправленно атакует гражданские объекты.
"Россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам", - писал Ткаченко в 4 утра.
Напомним, что россияне массированно атакуют Киев еще с вечера, 6 сентября, и продолжают это делать в течение этой ночи.
Последствия в результате вражеской атаки фиксируются сейчас в Святошинском и Дарницком районах. Известно, что повреждено около 4 домов, возникли пожары, а также горят авто.
