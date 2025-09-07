RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне сознательно бьют по гражданским объектам, в Киеве есть первые пострадавшие, - КГВА

Фото: нескольких человек в столице госпитализировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа россияне массированно атаковали дронами столицу. Враг сознательно бьет по гражданским объектам, сейчас уже есть первые пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трех из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказывают помощь на месте", - рассказал Кличко.

Накануне в Киевской городской военной администрации информировали, что в столице было двое пострадавших, однако теперь, как понятно, количество возросло.

Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что враг целенаправленно атакует гражданские объекты.

"Россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам", - писал Ткаченко в 4 утра.

Обстрел Киева

Напомним, что россияне массированно атакуют Киев еще с вечера, 6 сентября, и продолжают это делать в течение этой ночи.

Последствия в результате вражеской атаки фиксируются сейчас в Святошинском и Дарницком районах. Известно, что повреждено около 4 домов, возникли пожары, а также горят авто.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

