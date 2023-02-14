RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне стягивают "зубы дракона" в направлении оккупированного Бердянска (видео)

Фото: россияне перевозят в Бердянск "зубы дракона" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска перевозят оборонные конструкции "зубы дракона" через Мариуполь. Их стягивают в направлении оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Жители Мариуполя зафиксировали, как грузовики российских захватчиков перевозят "зубы дракона" через оккупированный город. По словам Андрющенко, их перекидывают в Запорожскую область в направлении Бердянска.

Напомним, "зубы дракона" - это железобетонные конструкции, которые российские войска используют для строительства линии обороны. Такие конструкции в форме пирамиды использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков или мотопехоты.

Ранее "зубы дракона" были замечены в оккупированном Мелитополе Запорожской области, а также в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольБердянскокупанти