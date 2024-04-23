Россияне стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру, - советник мэра Мариуполя

По его словам, россияне в большинстве своем перебрасывают силы из Бердянского направления на север Донецкой области. В частности, фиксируется перемещение гусеничной техники.

"Это означает, что где-то из Крыма, из-под Мелитополя они это тянут на усиление Марьинки и Часового Яра для дальнейшего давления на нас. Мы видим, что заходят десантные подразделения, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра. То есть видим через Мариуполь точно приоритет на сегодняшний день - север Донецкой области", - рассказал Андрющенко.

Также, как отметил советник мэра Мариуполя, частично продолжаются перемещения и в сторону Запорожской области.

"Это боекомплекты и топливозаправщики, однако их системность не совпадает с той, которую мы фиксируем на севере", - добавил он.