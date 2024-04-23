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Россияне стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру, - советник мэра Мариуполя

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области, пытаясь усилить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телемарафона.

По его словам, россияне в большинстве своем перебрасывают силы из Бердянского направления на север Донецкой области. В частности, фиксируется перемещение гусеничной техники.

"Это означает, что где-то из Крыма, из-под Мелитополя они это тянут на усиление Марьинки и Часового Яра для дальнейшего давления на нас. Мы видим, что заходят десантные подразделения, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра. То есть видим через Мариуполь точно приоритет на сегодняшний день - север Донецкой области", - рассказал Андрющенко.

Также, как отметил советник мэра Мариуполя, частично продолжаются перемещения и в сторону Запорожской области.

"Это боекомплекты и топливозаправщики, однако их системность не совпадает с той, которую мы фиксируем на севере", - добавил он.

Бои за Часов Яр

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия стремится захватить Часов Яр в Донецкой области к так называемому "дню победы" 9 мая. Если украинские войска устоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Как сообщала британская разведка, российские войска, пытающиеся захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. Оккупанты сбрасывают в этом районе много авиабомб.

В настоящее время украинские военные контролируют ситуацию в городе Часов Яр. При этом оккупанты не прекращают штурмов.

В частности, российские войска пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр.

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