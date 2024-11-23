Россияне создали систему пыток украинских пленных, - ГУР

Российская Федерация разработала целую систему пыток для пленных. Отдельных "специалистов" даже обучают разным видам пыток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.
Выступая на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" представитель ГУР привел факты о построенной в РФ системе нарушения прав пленных.
По его данным, согласно исследованию экспертов ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или потерпели последствия других нарушений Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
"В большинстве случаев речь шла не о применении силы с целью получить информацию. Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно этому человеку. Или сломать того, кто рядом с ним", - сказал Юсов.
Более того, он отметил, что в Российской Федерации действует целая система пыток:
"За это отвечают отдельные люди. Так готовят отдельных "специалистов" - виды пыток описаны, и по ним учатся. Это то, что не может представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", - пояснил он.
По словам Юсова, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают.
"Да, речь идет о Международном комитете Красного Креста, которого Россия, с одной стороны, фактически лишает возможности работать: не допускает к местам содержания, не привлекает к подготовке и обмену. И там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны РФ, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль за соблюдением и исполнением Женевских конвенций, чего во многих случаях нет", - подчеркнул Юсов.
Он напомнил, что даже в этих сложных условиях Украина продолжает работать над возвращением из неволи наших пленных защитников и похищенных гражданских. За время полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов: почти 4 тысяч украинцев удалось вернуть домой.
"К сожалению, о тысячах других идет речь. И за них надо бороться: и за военных, и за гражданских", - подчеркнул представитель ГУР.
Напомним, что вчера Юсов заявил, что в российском плену находятся еще тысячи украинцев.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно рассказал, что одна из стран готова стать государством-покровителем, чтобы помочь украинцам в российском плену. Глава МИД не уточнил, о какой именно стране идет речь.
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