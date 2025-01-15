Россияне создали новую колесную САУ. Defence Express узнало, что это за гибрид

"В конце декабря 2024 года стало известно о появлении у рашистов новой колесной САУ с использованием артиллерийской части от "Гиацинт-Б" и шасси "Вощина" от новейшей 2С43 "Мальва", - говорится в статье.

При этом, как отмечают аналитики, черты конструкции этой мобилизационной САУ было сложно разглядеть из-за разного рода решеток и "мангалов", а уже сейчас в открытом доступе появилось фото этой установки без "мангалов" и других "обвесов", которое может дать определенное представление об этом образце артиллерийского вооружения врага.

"Но при этом остается неизвестным не только индекс самой САУ, но и возможный уровень ее массовости, то есть - это единичная установка, или же как раз наоборот, и россияне собираются запустить массовое изготовление таких самоходок с артиллерийской частью от "Гиацинт-Б", - добавило Defence Express.

Идея "апгрейда" проекта 2С43 "Мальва" под артиллерийскую часть от "Гиацинт-Б", как отмечает издание, возникла у оккупантов на фоне того, когда им приходилось снимать с консервации буксируемые 152-мм гаубицы, то ставка на "Мста-Б" как составляющую под новую колесную САУ становилась менее оправданной.