Россияне создали новую колесную САУ. Defence Express узнало, что это за гибрид
Россия создала новую колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ). Она является гибридом артчасти от "Гиацинт-Б" и шасси от 2С43 "Мальва".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
"В конце декабря 2024 года стало известно о появлении у рашистов новой колесной САУ с использованием артиллерийской части от "Гиацинт-Б" и шасси "Вощина" от новейшей 2С43 "Мальва", - говорится в статье.
При этом, как отмечают аналитики, черты конструкции этой мобилизационной САУ было сложно разглядеть из-за разного рода решеток и "мангалов", а уже сейчас в открытом доступе появилось фото этой установки без "мангалов" и других "обвесов", которое может дать определенное представление об этом образце артиллерийского вооружения врага.
"Но при этом остается неизвестным не только индекс самой САУ, но и возможный уровень ее массовости, то есть - это единичная установка, или же как раз наоборот, и россияне собираются запустить массовое изготовление таких самоходок с артиллерийской частью от "Гиацинт-Б", - добавило Defence Express.
Идея "апгрейда" проекта 2С43 "Мальва" под артиллерийскую часть от "Гиацинт-Б", как отмечает издание, возникла у оккупантов на фоне того, когда им приходилось снимать с консервации буксируемые 152-мм гаубицы, то ставка на "Мста-Б" как составляющую под новую колесную САУ становилась менее оправданной.
Сколько гаубиц у россиян?
Если исходить из данных The Military Balance 2024, то на начало прошлого года в строю армии РФ было в частности, 550 буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и только 250 гаубиц "Мста-Б".
Для сравнения - в 2022 году российская армия в строю или на консервации имела больше гаубиц "Гиацинт-Б", чем "Мста-Б" - 1100 единиц и 750 единиц соответственно.
Напомним, на 15 января потери РФ в войне против Украины превысили 812 тысяч солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали 1580 оккупантов и уничтожили почти три сотни единиц техники.
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