Главная » Новости » В мире

Россияне попытались испортить Олимпиаду в Италии кибератаками

Рим, Среда 04 февраля 2026 16:39
Россияне попытались испортить Олимпиаду в Италии кибератаками Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские хакеры пытались атаковать некоторые объекты зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Читайте также: Зимняя Олимпиада-2026: полное расписание финалов и календарь медальных соревнований

"Мы предотвратили серию кибератак на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в том числе отели в Кортине", - отметил Таяни.

Министр прямо подчеркнул, что "речь идет о действиях российского происхождения".

Перемирие во время Олимпиады

Напомним, в октябре прошлого года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим готовит официальное предложение Организации Объединенных Наций по установлению олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпиады-2026.

По замыслу итальянской стороны, прекращение огня должно касаться всех вооруженных конфликтов в мире, в частности, войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Таяни подчеркнул, что Италия стремится стать "перекрестком мира" и "чемпионом мира" в дипломатических усилиях.

Он также отметил, что страна считает необходимым использовать площадку Олимпиады в Милане и Кортине-д’Ампеццо для деэскалации глобальной напряженности.

Несколько дней назад президент Италии Серджо Маттарелла призвал воюющие страны к перемирию на время проведения Олимпийских игр-2026.

