Россияне "сползают" к Торецку, но все еще давят на Покровск: ВСУ объяснили ситуацию на фронте

По словам Трегубова, несмотря на определенное продвижение россиян на восток, оно до сих пор охватывается понятием "Покровское направление".

"Россияне на самом деле сползают на восток в направлении Торецкого направления, но по нашим подсчетам это еще Покровское, по крайней мере это на восток от города Покровск. Это на полдороги к Константиновке, но в нашем подсчете это считается Покровским направлением", - отметил он.

Самые горячие участки фронта

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Также сохраняется активность врага на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях, а на Северском, Купянском и Харьковском она несколько меньше.

"То, что россияне могут нарастить, безусловно они могут нарастить, просто по состоянию на сейчас этого нет, но потенциал безусловно есть. Какая-то там сила собирается", - добавил спикер.

Новые тактики и потери оккупантов

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" среднесуточные потери россиян составляют около 800 человек, что немного меньше, чем раньше - до тысячи в сутки.

Технические потери - около трех-четырех танков и примерно десяти единиц БМП или другой бронетехники.

Однако, по словам Трегубова, эти цифры не полностью отражают ситуацию, поскольку оккупанты массово используют мотоциклы - и такие потери сложнее учитывать.

Он сказал, что мотоциклетные штурмы россияне применяют повсеместно, кроме зон городских боев или руин.