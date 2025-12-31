Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина

Обстрел Херсонщины

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсонщину, применяя для ударов дроны и другие средства поражения.

Ранее ОВА сообщала, что российские военные атаковали дроном Белозерку на Херсонщине. В результате сброса взрывчатки с БпЛА есть травмированный.

28 декабря девять человек были ранены во время утреннего обстрела Корабельного района Херсона. Еще один человек получил ранения около 11:00 во время артиллерийского удара по областному центру. В результате атак также получили повреждения частные и многоквартирные дома.

А в полдень на Рождество оккупанты массово обстреляли центральную часть Херсона. Под удар попал городской рынок, когда в это время там находились люди.

Кроме того, 18 декабря глава Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщал, что Херсонская ТЭЦ находится под постоянным обстрелом России.