Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина

Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Херсонщине в результате атаки вражеского дрона погиб мирный житель. Прокуратура начала производство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Так, на Херсонщине начато досудебное расследование из-за гибели мирного жителя в результате атаки вражеского дрона.

По данным прокуратуры, 31 декабря 2025 года около 13:00 российские оккупанты ударили дроном по одной из улиц в поселке Нововоронцовка Бериславского района. В результате сброса взрывчатки погиб 47-летний мужчина.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военное преступление, повлекшее смерть человека.

Прокуроры и следователи продолжают документировать все преступления, совершенные военными РФ на территории Украины, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

В то же время продолжаются мероприятия по фиксации доказательств и установлению всех обстоятельств трагедии.

 

 

Обстрел Херсонщины

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Херсонщину, применяя для ударов дроны и другие средства поражения.

Ранее ОВА сообщала, что российские военные атаковали дроном Белозерку на Херсонщине. В результате сброса взрывчатки с БпЛА есть травмированный.

28 декабря девять человек были ранены во время утреннего обстрела Корабельного района Херсона. Еще один человек получил ранения около 11:00 во время артиллерийского удара по областному центру. В результате атак также получили повреждения частные и многоквартирные дома.

А в полдень на Рождество оккупанты массово обстреляли центральную часть Херсона. Под удар попал городской рынок, когда в это время там находились люди.

Кроме того, 18 декабря глава Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщал, что Херсонская ТЭЦ находится под постоянным обстрелом России.

