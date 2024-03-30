Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, была ранена медсестра

Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Бериславу Херсонской области, применив для атаки дрон, с которого сбросили взрывчатку на город. В результате взрыва была ранена медсестра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Херсонской областной прокуратуры.

Отмечается, что женщина в момент сброса взрывчатки с вражеского беспилотника находилась на улице.

"Около 10:15 вооруженные силы РФ сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе. От взрыва ранения получила шедшая по улице медсестра", - рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, в сообщении указывается, что вчера вечером российские войска обстреляли город Станислав.

"Один из снарядов попал рядом с частным домом, пострадал местный житель", - передали в прокуратуре.

По этим фактам нарушение законов и обычаев войны было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса.

Войска РФ обстреливали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов 30 марта (фото: facebook.com/pho.gov.ua)

Удары РФ по Херсонской области

Напомним, после освобождения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Противник атакует гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

На днях войска РФ открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Добавим, что аналогичный случай произошел в начале марта в Херсонской области, когда полицейские также попали под вражеский удар - тогда двое правоохранителей получили ранения.

Также сообщалось, что 16 марта в Бериславе российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на находившегося на улице гражданского гражданина.

Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.