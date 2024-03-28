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Россияне обстреляли полицейских во время эвакуации пострадавших в Херсонской области

Херсон, Четверг 28 марта 2024 15:53
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Россияне обстреляли полицейских во время эвакуации пострадавших в Херсонской области Фото: РФ обстреляла полицейских во время эвакуации пострадавших под Херсоном (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.

"Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний муж получил контузию и ссадины", - рассказали военные.

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и забрать тело его жены, противник открыл минометный огонь.

"В коротких перерывах между обстрелами полицейским на бронированном автомобиле удалось вывезти потерпевшего и тело погибшей из обстреливаемого населенного пункта", - добавили в Силах обороны юга Украины.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, в ночь на 5 января 2024 года российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

Напомним, 26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

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Херсон Херсонская область
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