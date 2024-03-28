Россияне обстреляли полицейских во время эвакуации пострадавших в Херсонской области

Российские войска открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.

"Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний муж получил контузию и ссадины", - рассказали военные.

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и забрать тело его жены, противник открыл минометный огонь.

"В коротких перерывах между обстрелами полицейским на бронированном автомобиле удалось вывезти потерпевшего и тело погибшей из обстреливаемого населенного пункта", - добавили в Силах обороны юга Украины.