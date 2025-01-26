Россияне сбросили шесть авиабомб на медучреждение в Бериславе: пострадали врачи (фото)

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левобережной ее части, которая остается захваченной с февраля 2022 года.

Несмотря на то, что часть региона ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года, захватчики продолжают атаковать Херсон и правобережные нселенные пункты.

Например, 22 января российские войска обстреляли спасателей в одном из районов Херсона. Пострадал человек.

Кроме того, 24 января сообщалось, что российская армия готовит массированный обстрел Херсона и пригорода.

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