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Россияне сбросили шесть авиабомб на медучреждение в Бериславе: пострадали врачи (фото)

Фото: россияне сбросили шесть авиабомб на медучреждение в Бериславе, есть пострадавшие (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия сбросила шесть авиабомб на медучреждение в Бериславе 25 января. Пострадали несколько медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вчера вечером (25 января, - ред) российские войска атаковали из авиации Берислав", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили на учреждение здравоохранения.

"Персонал больницы успел спрятаться в укрытии. Предварительно, несколько медиков получили контузии", - добавили в администрации.

 


Последствия авиаударов по медучреждению в Бериславе (t.me/khersonskaODA)

 

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левобережной ее части, которая остается захваченной с февраля 2022 года.

Несмотря на то, что часть региона ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года, захватчики продолжают атаковать Херсон и правобережные нселенные пункты.

Например, 22 января российские войска обстреляли спасателей в одном из районов Херсона. Пострадал человек.

Кроме того, 24 января сообщалось, что российская армия готовит массированный обстрел Херсона и пригорода.

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ХерсонХерсонская областьБерислав