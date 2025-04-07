Россияне сбросили КАБ на село в Харьковском районе, есть жертва и пострадавшие

Чиновник рассказал утром 7 апреля о вражеском ударе с применением управляемых авиабомб (КАБ) на населенный пункт в Дергачевской территориальной громаде.

"В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - сообщил глава ОВА

Он также констатировал, что страна-агрессор "не прекращает террор гражданского населения Харьковщины".

Отметим, село Токаревка Вторая находится на левом берегу реки Татарка. Это маленькое село с населением 34 человек (по последним открытым данным). Населенный пункт расположен в Дергачевской городской громаде Харьковского района Харьковской области, недалеко от границы с РФ.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, города и села Харьковской области почти ежедневно подвергаются ударам со стороны российских оккупантов, которые обстреливают населенные пункты из различных типов вооружения, в частности активно применяют авиабомбы, ракеты и дроны-камикадзе. Больше всего страдают от атаки населенные пункты, расположенные недалеко от границы с РФ.

Так, например, 6 апреля российские террористы ударили КАБом по многоэтажке в Купянске, и в результате атаки были пострадавшие.

Также напомним, что 30 марта российские захватчики также ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска, и тогда пострадали несколько человек.