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Россияне сбросили две авиабомбы на Херсон, пострадали шесть человек

Иллюстративное фото: россияне сбросили две авиабомбы на Херсон, пострадали шесть человек (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне около 4:00 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Из-за обстрела начался пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

В результате вражеской атаки пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим врачи оказали помощь на месте.

Ситуация в Херсоне и области

После того как украинские военные освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Они используют тяжелые вооружения, авиацию и беспилотники.

Только вчера захватчики ударили по селу Николаевка в Херсонской области, пострадал 66-летний мужчина.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Козацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

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Херсон