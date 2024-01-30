Россияне сбросили с дрона взрывчатку в Бериславе, есть погибший

Отмечается, что враг сбросил с дрона взрывчатку, что привело к смертельному ранению жителя Берислава.

"Российская армия в очередной раз атаковала Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки смертельные ранения получил местный житель. Погибшему было 35 лет", - рассказали в администрации.

Удары по Бериславу и району 30 января

Ранее сообщалось, что сегодня днем российские захватчики нанесли авиаудар по Бериславскому району в Херсонской области. Интервенты попали в жилые дома в двух населенных пунктах. Один из них пришелся на здание "Пункта несокрушимости".

Тогда в администрации рассказали, что, по предварительным данным, в результате тех вражеских ударов никто из местных жителей не пострадал.

Обстрелы Берислава и Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Как сообщалось, перед тем, 29 января, росармия нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области, и тогда пострадала многоэтажка. Перед этим, 28 января, оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

До этого российские террористы 27 января также атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.