Бомба упала прямо на дом. Россияне атаковали село под Горловкой, есть пострадавшие

Пострадавшие от удара

В 16:50 российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по селу Щербиновка Бахмутского района.

Вражеская авиабомба попала в частный жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения трое граждан. Женщину 63 лет, которая во время обстрела находилась в доме, госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом

Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Также получили телесные повреждения различной степени тяжести ее 65-летний муж и их сосед 76 лет, которые находились на улице. Последнего доставили в медицинское учреждение с кровотечением и сейчас его состояние стабилизировано. Кроме того, повреждены по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.

Начато расследование

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россия обстреливает населенные пункты в Украине

Вчера российские войска нанесли ракетные удары по порту Херсона, во время которых получило повреждение в правый борт сухогруза KURUOGLU-3.

Также вчера оккупанты нанесли авиационный удар по вокзалу в поселке Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.