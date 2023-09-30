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Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранен ребенок

Константиновка, Суббота 30 сентября 2023 19:08
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Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранен ребенок Фото: россияне сбросили авиабомбу на Константиновку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 30 сентября, сбросили авиабомбу на Константиновку. В результате вражеской атаки в городе ранен ребенок.

Об этом рассказал и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По данным Мороза, на Константиновку россияне сбросили управляемую авиабомбу. В результате чего был ранен 13-летний ребенок.

"К счастью, травмы у парня легкие - ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате удара повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и 2 автомобиля", - пояснил он.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Донецкая областная прокуратура сообщала, что на днях россияне сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Ранее россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, есть раненые.

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