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Россияне сбросили авиабомбу на дом в Авдеевке: есть погибший

Фото: россияне сбросили авиабомбу на дом в Авдеевке, есть погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили авиабомбу на жилой дом в Авдеевке Донецкой области 12 января. Погиб молодой мужчина.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 13 часов россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, враг из "Градов" обстрелял Нью-Йорк - там обошлось без пострадавших.

"Поврежден частный дом и 3 многоэтажки", - отметил Филашкин.

Ситуация в районе Авдеевки

Резкое похолодание, похоже, мешает россиянам активнее действовать под Авдеевкой. Они не отказались от планов окружить город, однако почти вдвое сократили число артиллерийских обстрелов. Бои под Авдеевкой продолжаются.

При этом, российские войска постоянно обстреливают Авдеевку, пытаясь захватить город. Так, 1 января оккупанты ударили по Авдеевке из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина. Кроме того, российские войска устроили массированный ракетный удар по Авдеевке Донецкой области 3 января. Один человек погиб, еще один получил ранения. Сейчас в Авдеевке находится более тысячи гражданских.

 

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Авдеевка