Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: шесть человек пострадали

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на город Торецк в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Сообщается, что сегодня захватчики обстреляли Торецк. По предварительным данным, они нанесли два удара по центру города с использованием ФАБ-250.
Из-за обстрела двух женщин 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Их госпитализировали.
К тому же во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии.
От взрыва повреждено учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.
Правоохранители уже начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
Город Торецк еще до начала полномасштабного вторжения РФ находился на линии столкновения. Боевики "ДНР" периодически наносили удары по его окрестностям.
Однако после 24 февраля 2022 года российские обстрелы усилились, а линия фронта в районе Торецкая практически не изменилась.
Напомним, ночью 2 июня захватчики нанесли удар по Торецку, из-за чего возникли пожары квартир в двух многоэтажках. Также погиб один человек.
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