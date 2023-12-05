Россияне ищут в Черном море пилотов сбитого Су-24М, - Игнат

Российские захватчики отправили самолет на поиски экипажа бомбардировщика Су-24М, сбитого сегодня украинскими военными недалеко от острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната .

Полковник отметил, что россияне послали для этой операции самолет Ан-26. Он пытается найти пилотов сбитого бомбардировщика в акватории Черного моря.

"В настоящее время поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов - экипаж бомбардировщика Су-24М!. Так себе решение. Концы - в воду!" - написал спикер в своем Facebook во вторник вечером.

Представитель Воздушных сил также добавил, что вражеский Ан-26 "не оставляет надежд".

"Как стервятники до сих пор кружат над местом крушения... Вечного погружения, "братья"!" - говорится в публикации.

Уничтожение российского Су-24М

Ранее сегодня, 5 декабря, Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М. Самолет противника был сбит в районе острова Змеиный.

Как уточнили украинские защитники, Су-24М оккупантов уничтожили, когда он под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

В комментарии РБК-Украина спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что уничтоженный самолет ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.

Позже вечером президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов ВСУ за сбитие российского бомбардировщика Су-24М. Глава государства отметил, что Силы обороны будут и дальше "минусовать" террористов.