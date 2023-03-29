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Россияне, ища "партизан" в Мелитополе, придумывают "минирование" зданий города

Фото: россияне ищут партизан в Мелитополе, придумывая минирование зданий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты в Мелитополе Запорожской области продолжают искать так называемых "партизан". Для этого они придумали следующий сценарий: сообщают о якобы "минировании" местных зданий, что позволяет проверить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня объявили о "заминировании" нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об "анонимных звонках". Видимо, забыли, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера, привязаны к паспортам", - рассказал он.

По словам мэра, оккупанты использовали это как повод, чтобы осмотреть помещения и проверить людей.

"На этот раз сами же опровергли информацию. Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз - может снова опровергнут, может "обнаружат взрывчатку", которую сами же и подложили, а может что-то взорвут, добавив к бесконечному перечню жертв оккупации мирных мелитопольцев", - добавил Федоров.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области снова гремели взрывы. На этот раз - в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города пропал свет.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе оккупационная администрация запустила очередной онлайн-бот в Telegram для поиска членов украинского подполья.

Кроме того, российские оккупанты и спецслужбы начали переодеваться в гражданское в Мелитополе, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

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Мелитополь