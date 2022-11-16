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Россияне спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области

Фото: россияне спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители обнаружили вражеские схроны с боеприпасами в освобожденных районах Николаевской области. В частности, оккупанты хранили мины в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области правоохранители установили местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.

Среди изъятого - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

В частности, вражеские тайники с взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ оккупированных населенных пунктов региона.

Только за два дня в недавно деоккупированном городе Снигиревка Баштанского района обнаружили:

более 200 танковых снарядов,
более 100 мин,
8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,
13 боевых гранат Ф-1,
4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
более 15 тысяч патронов разного калибра.

Отмечается, что боевые схроны россияне обустроили для создания резерва оккупационных группировок и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.

Напомним, украинские военные освободили от захватчиков всю Николаевскую область, кроме населенных пунктов на Кинбурнской косе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал представителей строительных компаний возвращаться, чтобы восстанавливать регион.

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