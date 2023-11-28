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Россияне плотным огнем "накрывают" пригород Херсона

Архивное фото: Россияне плотным огнем "накрывают" пригород Херсона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером, 28 ноября, начала атаковать пригород Херсона. Жителей призвали держаться подальше от окон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Пригород Херсона под плотным вражеским огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега.

"Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких", - написал Мрочко.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

К примеру, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Вчера сообщалось, что российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Ранения получила пожилая женщина, которая во время атаки была во дворе своего дома.

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