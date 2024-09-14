Россияне еще не начали полномасштабное контрнаступление в Курской области, - ISW

Президент Владимир Зеленский заявил, российские войска сосредоточили в Курской области 40 тысяч военнослужащих, но не уточнил состав этой группировки. В Институте отметили, что остается непонятным, касается ли подсчет главы государства исключительно боеспособных российских солдат, или объединенных сил, которые включают солдат-контрактников, а также менее боеспособных призывников, нерегулярные формирования, пограничников, подразделения Росгвардии и МВД России.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября отметил, что в Курской области находятся от 33 до 35 тысяч российских военнослужащих, а Зеленский заявил, что российское командование планирует сосредоточить в регионе от 60 до 70 тысяч военных. В ISW отметили, что эти данные существенно превышают 50 тысяч военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России для вытеснения украинцев из Курской области.

Аналитики Института также отметили, что до сих пор для противодействия украинскому вторжению в Курскую область, российские власти преимущественно полагались на плохо обученных и экипированных призывников, а также небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск. По их мнению, маловероятно, что большинство нынешней российской группировки войск в Курской области имеет достаточный боевой опыт.

"Российская контрнаступательная операция по отвоеванию захваченной украинскими войсками территории в Курской области, потребует еще больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом регионе - особенно из-за того, что большинству из уже задействованных подразделений не хватает боевого опыта", - говорится в отчете.

Сейчас основную ответственность за контратаки в Курской области, отмечают в ISW, несут недавно передислоцированные с фронта в Украине российские воздушно-десантные войска. Это свидетельствует о том, что российское военное командование может планировать задействовать для возвращения территорий наиболее "элитные" или боеспособные подразделения.

"Российским военным, несомненно, придется передислоцировать из Украины в Курскую область подразделения, которые уже участвуют в текущих наступательных операциях. Или придется перебрасывать оперативные резервы, чтобы сформировать боеспособные подразделения, необходимые для проведения крупной контрнаступательной операции, а затем охранять международную границу от будущего вторжения со стороны Украины", - говорится в отчете ISW.