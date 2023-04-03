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У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим, - Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий. Если оккупанты сами не уйдут из Украины, они будут уничтожены.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время поездки в Ягодное, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Силы обороны готовятся, чтобы быть сильными в бою и освобождать нашу землю.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", - добавил Зеленский.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое может начаться в апреле-мае.

Тем временем в Силах обороны сообщили, что украинские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении.

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