Россияне рвут украинские паспорта на блок-постах в Токмаке, - Федоров

Российские оккупанты останавливают людей на блок-постах в захваченном Токмаке Запорожской области и рвут украинские паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"На блок-постах временно оккупированного Токмака рашисты останавливают людей, требуют документы и рвут украинские паспорта", - написал он.
По его словам, сопротивление людей в оккупации настолько мощное, а попытки оккупантов насадить "русский мир" настолько неудачны, что противник опустился до самых примитивных методов влияния.
Федоров подчеркнул, что захватчики могут уничтожить документы, однако точно не уничтожат наше украинское сознание.
Российские захватчики оккупировали город Токмак еще в самом начале полномасштабной войны. При этом в захваченной Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.
В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.
Так, например, вчера ночью в окрестностях Токмака прозвучала серия взрывов.
При этом захватчики усилили "фильтрацию" населения в оккупированной части Запорожской области. Они тщательно проверяют вещи и документы местных жителей и собирают отпечатки пальцев.
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