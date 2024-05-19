ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из РСЗО обстреляли село под Купянском: пятеро погибших, много пострадавших

Купянск, Воскресенье 19 мая 2024 15:42
UA EN RU
Россияне из РСЗО обстреляли село под Купянском: пятеро погибших, много пострадавших Фото: россияне обстреляли Купянский район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 19 мая, снова нанесли удар по Купянскому району. В результате обстрела из РСЗО погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"В результате обстрела из РСЗО сел Новоосиново и Ковшаровка погибли пять гражданских граждан, девять - травмированы", - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что среди погибших:

  • мужчины 64, 65 и 58 лет,
  • женщины 56 и 72 лет.

Кроме того, Синегубов рассказал, что ранены пять мужчин и четыре женщины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Купянском районе

Заметим, что российские оккупанты постоянно наносят удары по Купянску и району. Ситуация значительно обострилась после 10 мая, когда российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области.

В Генеральном штабе ВСУ сегодня отметили, что ситуация в районе контролируется. А ВСУ осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны.

К тому же в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на этой неделе смогли добавить больше уверенности в Харьковском направлении.

Детальнее о ситуации в Харьковской области, которая сложилась по состоянию на сегодняшний день, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков Война России против Украины
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому