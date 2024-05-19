Россияне из РСЗО обстреляли село под Купянском: пятеро погибших, много пострадавших

Российские оккупанты сегодня, 19 мая, снова нанесли удар по Купянскому району. В результате обстрела из РСЗО погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Кроме того, Синегубов рассказал, что ранены пять мужчин и четыре женщины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

"В результате обстрела из РСЗО сел Новоосиново и Ковшаровка погибли пять гражданских граждан, девять - травмированы", - сообщил Синегубов.

Ситуация в Купянском районе

Заметим, что российские оккупанты постоянно наносят удары по Купянску и району. Ситуация значительно обострилась после 10 мая, когда российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области.

В Генеральном штабе ВСУ сегодня отметили, что ситуация в районе контролируется. А ВСУ осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны.

К тому же в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на этой неделе смогли добавить больше уверенности в Харьковском направлении.

Детальнее о ситуации в Харьковской области, которая сложилась по состоянию на сегодняшний день, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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