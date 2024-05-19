Росіяни з РСЗВ обстріляли село під Куп'янськом: п'ятеро загиблих, багато постраждалих

Російські окупанти сьогодні, 19 травня, знову завдали удар по Куп'янському району. В результаті обстрілу з РСЗВ загинуло п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Крім того, Синєгубов розповів, що поранено п’ять чоловіків та чотири жінки. Наразі їм надається медична допомога.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ сел Новоосинове та Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані", - повідомив Синєгубов.

Ситуація в Куп'янському районі

Зауважимо, що російські окупанти постійно завдають ударів по Куп'янську та району. Ситуація значно загострилась після 10 травня, коли російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ в Харківській області.

В Генеральному штабі ЗСУ сьогодні зазначили, що ситуація в районі контрольована. А ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони.

До того ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, заявив, що ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

Детальніше про ситуацію в Харківській області, що склалась станом на сьогодні, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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