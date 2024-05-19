Росіяни з РСЗВ обстріляли село під Куп'янськом: п'ятеро загиблих, багато постраждалих
Російські окупанти сьогодні, 19 травня, знову завдали удар по Куп'янському району. В результаті обстрілу з РСЗВ загинуло п'ять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок обстрілу з РСЗВ сел Новоосинове та Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані", - повідомив Синєгубов.
Глава Харківської ОВА повідомив, що серед загиблих:
- чоловіки 64, 65 та 58 років,
- жінки 56 і 72 років.
Крім того, Синєгубов розповів, що поранено п’ять чоловіків та чотири жінки. Наразі їм надається медична допомога.
Ситуація в Куп'янському районі
Зауважимо, що російські окупанти постійно завдають ударів по Куп'янську та району. Ситуація значно загострилась після 10 травня, коли російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ в Харківській області.
В Генеральному штабі ЗСУ сьогодні зазначили, що ситуація в районі контрольована. А ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони.
До того ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, заявив, що ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.
Детальніше про ситуацію в Харківській області, що склалась станом на сьогодні, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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