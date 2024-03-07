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Россияне из РСЗО обстреляли Купянск: повреждены дома и авто, есть жертвы

Четверг 07 марта 2024 23:52
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Россияне из РСЗО обстреляли Купянск: повреждены дома и авто, есть жертвы Фото: войска РФ из РСЗО обстреляли Купянск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 7 марта, нанесли удар по Купянску Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты снова ударили по Купянску. По предварительной информации, применив реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении главы Харьковской ОВА.

Сообщается, что в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина, их данные устанавливаются.

Кроме того, в результате обстрела города повреждены жилые дома, зафиксировано возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.

Удары россиян по Купянску

Российские войска после освобождения Купянска регулярно наносят удары по мирным жителям с применением различного вооружения.

Так, оккупанты 28 февраля обстреляли центр Купянска, использовав КАБы. В результате обстрела авиабомбами ФАБ-500 в общей сложности ранения получили пять человек, и двое погибли.

Кроме того, 3 марта россияне впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения. Из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

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