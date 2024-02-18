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Россияне расстреляли 6 пленных военных в Авдеевке. ВСУ проверяют информацию

Фото: Россияне расстреляли 6 пленных военных в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода с позиции "Зенит", что в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал DeepState и заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

Сегодня Telegram-канал DeepState рассказал о расстреле россиянами военнопленных на позиции "Зенит", что в Авдеевке.

Украинские военные узнали бойцов с видео, которое недавно распространилось в российских Telegram-каналах. На кадрах расстрелянные тела украинских военных лежат в помещении Гаража №1.

Сейчас ВСУ проверяют обстоятельства гибели группы пленных украинских военнослужащих в процессе выхода с позиции "Зенит".

"Эта проверка должна идентифицировать погибших военных, чьи фото распространяют на российских ресурсах", - сказал Лиховий.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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