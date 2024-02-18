Росіяни розстріляли 6 полонених військових в Авдіївці. ЗСУ перевіряють інформацію

Сьогодні Telegram-канал DeepState розповів по розстріл росіянами військовополонених на позиції "Зеніт", що в Авдіївці.

Українські військові впізнали бійців з відео, що нещодавно поширилось російських Telegram-каналах. На кадрах розстріляні тіла українських військових лежать у приміщенні Гаража №1.

Наразі ЗСУ перевіряють обставини загибелі групи полонених українських військовослужбовців у процесі виходу з позиції "Зеніт".

"Ця перевірка має ідентифікувати загиблих військових, чиї фото поширюють на російських ресурсах", - сказав Лиховій.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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