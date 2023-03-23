Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонской области, - Генштаб

Военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией", - сообщили в Генштабе.
Для поисков военные РФ используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.
Напомним, российские войска во временно оккупированных районах Запорожской области запрещают жителям выходить из своих домов.
Кроме того, сегодня военные РФ вышли из Новой Каховки.
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