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На фронте произошло более 140 боев: какое направление самое горячее

Вторник 01 апреля 2025 22:55
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На фронте произошло более 140 боев: какое направление самое горячее Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте по состоянию на вечер 1 апреля состоялось 141 боевое столкновение. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики сегодня нанесли 72 авиационных удара, применили 122 управляемые бомбы, привлекли 646 дронов-камикадзе и осуществили 3432 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сейчас продолжаются еще два боестолкновения, в направлениях Каменки и Липцы.

На Купянском направлении агрессор совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово. Силы обороны успешно остановили все атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины, девять атак уже отбиты, четыре - продолжаются.

На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В общем, с начала суток произошло 15 боестолкновений, 12 из которых наши защитники успешно остановили, три - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении сегодня наши воины отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки, до сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 228 оккупантов, из них 131- безвозвратно. Также уничтожили четыре единицы автомобильной техники, две БМП, бронированный тягач, спутниковый терминал, станцию радиоэлектронной борьбы, также повредили три боевые бронированные машины и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг совершил пять попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя и Разлива. В настоящее время идут три боя.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Привольного и в сторону Новополя. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного, украинцы отбили все пять атак врага.

На Приднепровском направлении наши войска остановили три атаки противника.

На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил 31 управляемую бомбу и совершил 186 артиллерийских обстрелов, в том числе 4 - из реактивных систем залпового огня.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 916 тысяч военных.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1540 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 46 дронов и другую технику врага.

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