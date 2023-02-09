Россияне расселяют военных в базах отдыха возле Бердянска, - ЦНС

Россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По словам местных, российских солдат размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что похожую ситуацию фиксируют в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов.
Жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.
Напомним, что в среду, 8 февраля, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы и в центре города вспыхнул пожар.
Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.
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