Россияне расселяют военных в базах отдыха возле Бердянска, - ЦНС

Россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По словам местных, российских солдат размещают в заведениях отдыха вдоль линии бердянской косы. Местным запретили свободное передвижение в этих районах, а проживавших рядом отселили", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что похожую ситуацию фиксируют в Пологах, где враг обходит частные дома и ищет место для расположения вновь прибывших оккупантов.

Жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.