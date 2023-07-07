Россияне разработали план эвакуации из Мариуполя, - ЦНС

Российские захватчики уже разработали план эвакуации коллаборационистов из оккупированного Мариуполя в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Как стало известно нашему подполью, оккупационная "администрация" Мариуполя разработала план "эвакуации" из города", - говорится в сообщении.
В чем состоит этот план
Отмечается, что эти планы предусматривают вывоз в РФ коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества.
Угон зерна
Также сообщается, что в порту оккупированного Мариуполя ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.
"Центр национального сопротивления отмечает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", - добавили напоследок.
Мариуполь и район был оккупирован еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения там своих военных сил и техники.
Оккупанты ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, для этого они решили расчистить пути к порту в городе.
Однако ВСУ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами и местам расположения личного состава россиян в захваченном городе. Например, в результате взрыва неподалеку временно оккупированного Мариуполя в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.
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