Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки в Запорожской области

На оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты разработали план эвакуации чиновников вражеской "администрации" и их родственников из временно захваченной Васильевки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллаборанты с семьями должны сбежать в Крым за два часа до отступления российских военных.
"Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - пояснили в ЦНС.
Напомним, что российские захватчики продолжают разграблять временно оккупированные территории Запорожской области.
Командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о существенном наращивании своих сил и средств в Запорожской области.
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