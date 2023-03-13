Россияне разработали план эвакуации коллаборантов из Васильевки в Запорожской области

"Оккупанты разработали план эвакуации чиновников вражеской "администрации" и их родственников из временно захваченной Васильевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборанты с семьями должны сбежать в Крым за два часа до отступления российских военных.

"Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - пояснили в ЦНС.