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Россияне начали подготовку к "выборам" президента в оккупации, завозят агитаторов

Воскресенье 10 декабря 2023 12:17
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Россияне начали подготовку к "выборам" президента в оккупации, завозят агитаторов Фото: Россияне начали подготовку к "выборам" президента в оккупации, завозят агитаторов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках подготовки к мартовским выборам президента в России, российские террористы начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Чтобы выслужиться перед диктатором Владимиром Путиным, оккупанты начали подготовку к незаконным выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. В частности:

  • в Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях;
  • проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать;
  • по информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным громадам ложь о диктаторе и "русском мире".

"Однако наши люди точно знают правду, а "русский мир" - нищету, террор, несвободу - видят своими глазами", - добавил Федоров.

Выборы президента в России

8 декабря, действующий глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Как утверждало издание Reuters, переизбрание позволит диктатору оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает в том, что Путина якобы на следующий срок переизберут с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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