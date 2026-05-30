Россияне разнесли дронами вокзал в Шостке: что с пассажирами и ходят ли поезда

Российские оккупанты ночью 30 мая прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Ночью россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала Шостка и повредили инфраструктуру станции", - говорится в сообщении.
В УЗ отметили, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях.
Утренние рейсы в регионе - по графику, возможны оперативные корректировки в следующих пригородных маршрутах.
Напомним, этой ночью враг в очередной раз нанес массированный удар дронами по Шосткинской общине Сумской области. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны.
В результате дроновой атаки по громаде есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения и транспорт.