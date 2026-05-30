Россияне разнесли дронами вокзал в Шостке: что с пассажирами и ходят ли поезда

10:38 30.05.2026 Сб
Несколько десятков "Шахедов" атаковали железную дорогу
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне разнесли дронами вокзал в Шостке (t.me/UkrzalInfo)

Российские оккупанты ночью 30 мая прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции.

В УЗ отметили, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях.

Утренние рейсы в регионе - по графику, возможны оперативные корректировки в следующих пригородных маршрутах.

Обстрел Сумщины

Напомним, этой ночью враг в очередной раз нанес массированный удар дронами по Шосткинской общине Сумской области. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны.

В результате дроновой атаки по громаде есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения и транспорт.

